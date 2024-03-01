Камару Усман бросил вызов Хамзату Чимаеву

Бывший чемпион UFC в полусредней весовой категории нигериец Камару Усман заинтересован в реванше с непобеждённым арабо-чеченским проспектом Хамзатом Чимаевым.

«Кто не хотел бы увидеть наш реванш? Хамзат рассчитывает стать бойцом чемпионского уровня, поэтому, почему бы нам не провести реванш на пять раундов? Все хотят это увидеть, однако многое будет зависеть от того, что они решат с чемпионским боем [в среднем дивизионе UFC]», – приводит слова Усмана MMAJunkie.

Напомним, в октябре 2023 года в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 294. В рамках того ивента Чимаев изначально должен был драться с бразильцем Пауло Костой. Но южноамериканец из-за проблем со здоровьем снялся с боя. На коротком уведомлении заменил Косту Усман. Камару потерпел поражение от Чимаева решением большинства судей.