Иван Штырков: я бы хотел увидеть Анатолия против сильнейших бойцов

Российский боец ММА Иван Штырков поздравил с победой над голландским бойцом Ренье де Риддером тройного чемпиона One Championship в тяжёлом, полутяжёлом и среднем весе Анатолия Малыхина.

«Поздравляю. Я знаю, что тяжело драться после такой весогонки. Анатолий — молодец. Тройной чемпион — это здорово. Малыхин дерется за своё наследие. Я бы хотел увидеть Анатолия против сильнейших бойцов, он набрал хорошие обороты. Те соперники, которые у него были — это не его уровень. Не знаю, почему One не может найти достойных бойцов из России и других стран. Желающих подраться с Анатолием, где он чемпион и с условиями One, будет предостаточно», — сказал Штырков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.