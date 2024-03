Анатолий Малыхин победил Ренье де Риддера нокаутом в третьем раунде

Чемпион One Championship в тяжёлом и полутяжёлом весе Анатолий Малыхин победил чемпиона One Championship в среднем весе Ренье де Риддера техническим нокаутом в третьем раунде.

Победив Ренье де Риддера, Анатолий стал также чемпионом в среднем весе. Теперь он является тройным чемпионом.

Напомним, что первый бой между Анатолием Малыхиным и Ренье де Риддером состоялся на турнире One Championship — on Prime Video 5, который прошёл 3 декабря 2022 года. Тогда победу одержал российский боец нокаутом в первом раунде. После этого Анатолий победил чемпиона One в тяжёлом весе Аржана Буллара. Поединок завершился в пользу Анатолия, который одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.