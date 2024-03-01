Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шамиль Рамазанов: хотел бы увидеть бой Малыхина с Нганну

Шамиль Рамазанов: хотел бы увидеть бой Малыхина с Нганну
Комментарии

Чемпион Hardcore ММА в среднем Шамиль Рамазанов поздравил россиянина Анатолия Малыхина с завоеванием третьего пояса One Championship.

«Поздравляю Толю, мы тренировались вместе и представляли команду Golden Team. Скажу честно, бой посмотрел в записи, не успел на прямой эфир. Кроме пропущенного удара, никаких проблем у Малыхина не был, занес свое имя в историю, взяв третий титул. Я искренне рад за него, знаю, что он очень любим организацией One, а теперь, когда он надел ещё один пояс, то стал самым дорогим и значим бойцом для азиатского промоушена. Мне бы хотелось посмотреть его бой с Франсисом Нганну, думаю, что если лига очень захочет — это реально», — сказал Рамазанов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Иван Штырков: я бы хотел увидеть Анатолия против сильнейших бойцов
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android