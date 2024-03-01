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Камару Усман расстроен тем, что не смог стать двойным чемпионом UFC

Камару Усман расстроен тем, что не смог стать двойным чемпионом UFC
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман расстроен тем, что не смог стать двойным чемпионом UFC.

«Я расстроен, что не стал двойным чемпионом UFC, но не расстроен, что не поднялся в весе и не сразился с Исраэлем Адесаньей. Мне искренне не хотелось быть потенциальной причиной, по которой Исраэль (Имеется в виду Исраэль Адесанья, который по происхождению является нигерийцем — Прим. «Чемпионата») не стал чемпионом UFC. Меня это не интересовало и это было не для меня.

Не хочу сказать, что собирался побить его или что-то в этом роде. Но меня просто не интересовало то, что моё чемпионство могло быть причиной, по которой потенциально не было другого нигерийского чемпиона UFC. Если бы в среднем весе чемпионом был Шон Стрикленд, то на 1000 процентов я поднялся в весе»‎, — цитирует Камару Усман портал MMA Fighting.

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