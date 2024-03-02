Хабиб обратился к Умару Нурмагомедову перед его боем на турнире UFC

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где пожелал удачи своему двоюродному брату Умару Нурмагомедову. В ночь со 2 на 3 марта мск Умар проведёт поединок с дебютантом UFC Бекзатом Алмаханом из Казахстана.

«Братишка, удачи тебе, ты сам всё знаешь. Будущий чемпион UFC, иншаллах», — написал Хабиб.

Умар выступает в легчайшем весе UFC. В настоящий момент на его счету 16 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победу. В последнем бою на турнире UFC Fight Night 217 в январе 2023 года Нурмагомедов нокаутировал в первом раунде представителя Бразилии Раони Барселоса.

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