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Генри Сехудо считает, что UFC надо отменить бой Гэтжи — Холлоуэй

Генри Сехудо считает, что UFC надо отменить бой Гэтжи — Холлоуэй
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Бывший двойной чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо считает, что лиге следовало бы отменить бой между Джастином Гэтжи и Максом Холлоуэем, чтобы организовать бой последнего с Илией Топурией.

«Что касается Илии Топурии, то у него в полулёгком весе много работы. Им, вероятно, следует снять Макса Холлоуэя с боя против Джастина Гэтжи и организовать им бой в Испании. Если ты будешь драться с таким парнем, как Джастин Гэтжи, а он способен причинить боль, то ты уже не будешь прежним. Он сделал это с Тони Фергюсоном. Он сделал это со многими людьми. Когда дерёшься с таким парнем, как Джастин Гэтжи, становится не по себе, и я думаю, иногда следует спасать этих парней от них самих», — приводит слова Сехудо портал MMAJunkie.

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