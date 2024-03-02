Онлайн-трансляция боя Мокаев – Перес начнётся примерно в 0:40

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В ночь со 2 на 3 марта в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 238, в рамках которого непобеждённый проспект наилегчайшего веса (до 57 кг) Мухаммад Мокаев (11-0) встретится с американцем Алексом Пересом (24-7).

Мухаммаду Мокаеву 23 года. Уроженец Дагестана дебютировал в престижнейшей организации мира весной 2022 года и идёт на серии из пяти побед.

Алексу Пересу 31 год. Американец занимает седьмое место в рейтинге дивизиона и в своём последнем бою уступил действующему чемпиону бразильцу Александру Пантоже.

Трансляцию турнира UFC Fight Night 238 проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», также ивент будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало поединка Мокаев – Перес не ранее 00:40 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.