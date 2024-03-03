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Мокаев: ещё на день ближе к титулу UFC, время творить историю

Непобеждённый проспект наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммад Мокаев высказался о предстоящем поединке с американцем Алексом Пересом, который состоится в ночь со 2 на 3 марта на турнире UFC Fight Night 238.

«Большой день! Ещё на день ближе к титулу. Иншаллах, время творить историю», – написал Мокаев в социальных сетях.

Мухаммаду Мокаеву 23 года. Уроженец Дагестана дебютировал в престижнейшей организации мира весной 2022 года и идёт на серии из пяти побед.

Алексу Пересу 31 год. Американец занимает седьмое место в рейтинге дивизиона и в своём последнем бою уступил действующему чемпиону бразильцу Александру Пантоже.

Трансляцию турнира UFC Fight Night 238 проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», также ивент будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало поединка Мокаев – Перес не ранее 00:40 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.