Промоутер Джошуа сказал, почему британец согласился на бой с Нганну

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, объяснил, почему его подопечный согласился на поединок со звёздным камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

«Для Джошуа это просто бизнес. Его цель остаётся той же — стать абсолютным чемпионом мира. Одна из причин, по которой мы согласились на этот поединок, заключается в том, что промоутеры из Саудовской Аравии сказали: победитель встанет в очередь к победителю боя Фьюри и Усика. Так что для Энтони всё на кону в этом противостоянии. Если он сделает свою работу в бою с Нганну, а Фьюри победит Усика, то нас ждёт мегасобытие», — приводит слова Хирна talkSPORT.

Напомним, поединок Джошуа — Нганну состоится 8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).