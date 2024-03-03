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Промоутер Джошуа сказал, почему британец согласился на бой с Нганну

Промоутер Джошуа сказал, почему британец согласился на бой с Нганну
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Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, объяснил, почему его подопечный согласился на поединок со звёздным камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

«Для Джошуа это просто бизнес. Его цель остаётся той же — стать абсолютным чемпионом мира. Одна из причин, по которой мы согласились на этот поединок, заключается в том, что промоутеры из Саудовской Аравии сказали: победитель встанет в очередь к победителю боя Фьюри и Усика. Так что для Энтони всё на кону в этом противостоянии. Если он сделает свою работу в бою с Нганну, а Фьюри победит Усика, то нас ждёт мегасобытие», — приводит слова Хирна talkSPORT.

Напомним, поединок Джошуа — Нганну состоится 8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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