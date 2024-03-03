Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам турнира UFC в Лас-Вегасе

Опубликован список бойцов, которые получат бонусы по итогам турнира UFC Fight Night 238. Турнир проходил в ночь со 2 на 2 марта мск в Лас-Вегасе (США).

Бонус в размере $ 50 тыс. за «лучшее выступление вечера» получат бразилец Винисиус де Оливейра и австралиец Стив Эрцег. Бой в рамках легчайшего веса завершился победой бразильца нокаутом после удара колена в третьем раунде. Эрцег, в свою очередь, нокаутировал американца Мэтта Шнелла.

Бонус в размере той же суммы за «лучший бой вечера» получат бразилец Винисиус де Оливейра и албанец Бернардо Сопай.

Таким образом, Оливейра забрал в общем $100 000.

Также в рамках главного карда россиянин Умар Нурмагомедов единогласным решением одержал победу в бою с представителем Казахстана Бекзатом Алмаханом.