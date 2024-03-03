Умар Нурмагомедов рассказал, когда будет готов подраться с Кори Сэндхагеном

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов рассказал о том, когда будет готов подраться с американцем Кори Сэндхагеном.

«Все говорят о том, что бой с Сэндхагеном может состояться на Международной неделе боёв. Давайте, я готов. Но на самом деле мне неважно, когда драться. Июнь, июль, август, даже в мае. Просто дайте мне знать», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

На турнире Fight Night 238 Умар Нурмагомедов победил представителя Казахстана Бекзата Алмахана единогласным решением.

Летом прошлого года бойцы должны были провести поединок, однако из-за травмы плеча Умар Нурмагомедов снялся с боя против Сэндхагена.

В профессиональной карьере Умара 17 побед и ни одного поражения.

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