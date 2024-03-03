Внук Мохаммеда Али одержал девятую победу на профи-ринге

Внук легендарного Мохаммеда Али Нико Али Уолш (9-1, 5 КО), выступающий в среднем весе (до 72,6 кг), одержал победу по очкам над своим 37-летним соотечественником-джорнименом Чарльзом Стенфордом (7-6, 4 КО).

Шестираундовый бой прошёл в Вероне, Turning Stone Resort & Casino. Нико Али Уолш победил единогласным решением судей: 60-54, 60-54 и 59-55.

Это девятая победа внука Мохаммеда Али в профессиональном боксе, где он выступает с 2021 года. Свой первый бой Нико провёл в белых шортах Everlast своего деда, которые достались ему по наследству в 2016 году после смерти Мохаммеда.

Свой прошлый бой, состоявшийся в августе прошлого года, Нико Али Уолш проиграл раздельным решением судей 36-летнему Сона Акале (9-1, 4 КО).