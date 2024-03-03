Кроуфорд: согласился бы на бой с Канело в мгновение ока

Лидер рейтинга pound-for-pound непобеждённый американец Теренс Кроуфорд в очередной раз заявил о желании сразиться с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканцем Саулем Альваресом.

«Я и Канело никогда не говорили о бое. Да, я бы согласился на этот поединок в мгновение ока и с нетерпением ожидал бы его. И нет, я не думаю, что он покинул PBC из-за Теренса Кроуфорда или Дэвида Бенавидеса. Мне кажется, что он просто строит свою карьеру так, как хочет. Для него это всегда возможно», — сказал Кроуфорд на пресс-конференции.

30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Канело в сентябре победил абсолютного чемпиона в первом среднем весе (до 69,9 кг) американца Джермелла Чарло.