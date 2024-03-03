Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кроуфорд: согласился бы на бой с Канело в мгновение ока

Кроуфорд: согласился бы на бой с Канело в мгновение ока
Аудио-версия:
Комментарии

Лидер рейтинга pound-for-pound непобеждённый американец Теренс Кроуфорд в очередной раз заявил о желании сразиться с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканцем Саулем Альваресом.

«Я и Канело никогда не говорили о бое. Да, я бы согласился на этот поединок в мгновение ока и с нетерпением ожидал бы его. И нет, я не думаю, что он покинул PBC из-за Теренса Кроуфорда или Дэвида Бенавидеса. Мне кажется, что он просто строит свою карьеру так, как хочет. Для него это всегда возможно», — сказал Кроуфорд на пресс-конференции.

30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Канело в сентябре победил абсолютного чемпиона в первом среднем весе (до 69,9 кг) американца Джермелла Чарло.

Материалы по теме
Бенавидес ответил на отказ Канело драться с ним за $ 55 млн
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android