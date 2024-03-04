Сидельников сделал прогноз на бой Джошуа — Нганну

Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников высказался о предстоящем поединке между бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунцем Фрэнсисом Нганну и звёздным британским боксёром Энтони Джошуа.

«Бой Джошуа — Нганну — это действительно интересно, потому что Нганну удивил в бою с Фьюри. Я не ожидал. Думал, что Тайсон сделает из него котлету и будет полная доминация с его стороны. Но Нганну себя очень хорошо показал. Очень сильно удивил тем, что дышит и работает все раунды.

Джошуа — профессионал высокого уровня. Мне интересно посмотреть, но думаю, что бокс победит. Мы пока видели Нганну лишь в одном бою, и судить по одному поединку очень тяжело. После боя с Джошуа уже можно будет понять, что он действительно может, боксёр он или не боксёр», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.