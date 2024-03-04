Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Как закончатся бои Пётр Ян — Сонг Ядонг и Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну?

Как закончатся бои Пётр Ян — Сонг Ядонг и Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну?
Комментарии

На предстоящих выходных в мире единоборств состоятся сразу два крупных события.

Во Флориде (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 299, в рамках которого бывший чемпион организации в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян сразится с китайцем Сонгом Ядонгом.

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксёрский турнир, в главном бою которого двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа встретится с камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как закончатся бои Пётр Ян — Сонг Ядонг и Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну?

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android