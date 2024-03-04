Как закончатся бои Пётр Ян — Сонг Ядонг и Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну?

На предстоящих выходных в мире единоборств состоятся сразу два крупных события.

Во Флориде (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 299, в рамках которого бывший чемпион организации в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян сразится с китайцем Сонгом Ядонгом.

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксёрский турнир, в главном бою которого двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа встретится с камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как закончатся бои Пётр Ян — Сонг Ядонг и Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну?