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Глава RCC прокомментировал отмену боя Исмаилов — Токов

Глава RCC прокомментировал отмену боя Исмаилов — Токов
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Глава промоутерской компании RCC Николай Клименко прокомментировал отмену реванша между именитыми бойцами среднего веса (до 84 кг) Магомедом Исмаиловым и Анатолием Токовым.

«В любом случае поединок Токова и Исмаилова должен состояться. Мы не знаем, как долго он будет восстанавливаться: факторов у травмы очень много. Думаю, что АСА, если хотят организовать этот поединок, значит, точно смогут закончить начатое. Мне интересно возвращение Магомеда не только в рамках RCC, но и всей индустрии», — сказал Клименко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Напомним, первый бой Исмаилова и Токова состоялся на турнире M-1 Challenge 39 в мае 2013 года и завершился победой Токова болевым приёмом в первом раунде.

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