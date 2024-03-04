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Рой Джонс: Кроуфорд способен победить Канело

Рой Джонс: Кроуфорд способен победить Канело
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Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, легендарный Рой Джонс-младший считает, что действующий лидер рейтинга pound-for-pound Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO) способен победить Сауля Альвареса (60-2-2, 39 KO), выступающего на три дивизиона выше.

«Если кто и способен на это, так это Кроуфорд. Ему нельзя говорить «нет». Я из тех парней, который был готов сразиться с тем, кто говорил, что он лучше меня.

Джон Руис был на 15 кг тяжелее меня, но мне было плевать. Я хотел доказать, что я лучший вне зависимости от веса, и сделать нечто историческое, что ещё не делали. Вероятно, Кроуфорд ощущает себя так же. Он хочет войти в историю и закрепить своё наследие в боксе», — приводит слова Джонса издание BoxingScene.

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