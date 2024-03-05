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Хабиб рассказал, что ответил сыну на вопрос, может ли он драться как Махачев

Хабиб рассказал, что ответил сыну на вопрос, может ли он драться как Махачев
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Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов поделился подробностями недавнего разговора со своим сыном насчёт боёв. По словам Хабиба, его сын спрашивал насчёт Ислама Махачева – действующего чемпиона UFC в том же весе.

«Сын стал задавать мне много разных вопросов. Когда я завершил карьеру, ему было всего три. В тот момент он ничего не понимал. Несколько недель назад он спросил меня: «Папа, ты можешь драться как Ислам Махачев? Ведь он очень хороший боец» И я ему ответил: «Почему ты спрашиваешь?» И он сказал, что никогда не видел, как я дерусь. Я такой: «Что ж, это хороший вопрос». А затем рассказал ему, что он был совсем ребёнком, когда я дрался», — сказал Нурмагомедов на канале MMA Junkie в YouTube.

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