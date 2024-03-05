«Не моя тема». Хабиб Нурмагомедов не собирается драться по правилам бокса

Прославленный российский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов определённо дал понять, что не планирует драться по правилам бокса, даже в формате выставочного боя.

«Выставочный бой по правилам бокса? Вообще не моя тема», — заявил Хабиб Нурмагомедов в интервью Нурлану Сабурову.

Хабиб за время карьеры в ММА провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Нурмагомедов закончил карьеру бойца ММА в 2020 году после победы над Джастином Гейджи.

Нурмагомедов провёл рекордный по доходам бой в UFC, в его бою (6 октября 2018 года, Лас-Вегас, в рамках UFC 229.) с ирландцем Конорм Макгрегором они составили $86,4 млн, что является непревзойденным достижением на сегодняшний день.