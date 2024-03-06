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Хабиб Нурмагомедов: деньги — проблема, без них жизнь более счастливая

Хабиб Нурмагомедов: деньги — проблема, без них жизнь более счастливая
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Прославленный российский боец смешанных единоборств (ММА), экс-чемпион промоушена UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о сложностях, которые могут появиться в жизни людей с приходом богатства.

«Всё дело в голове. У меня была жизнь, когда у меня не было денег. Теперь я с деньгами живу. Я считаю, что без денег жизнь более счастливая. Человек всегда должен в чём-то нуждаться. Когда человек становится богатым, он уже не нуждается во всевышнем. А когда он не нуждается, он уже не обращается к всевышнему. У него уже есть всё. Деньги отдаляют от всевышнего. А для меня главное – сохранять баланс. Я к деньгам отношусь как к проблеме. Да, я стараюсь их заработать, с одной стороны. Но при этом я не хочу, чтобы деньги вошли в моё сердце», — сказал Нурмагомедов в интервью Нурлану Сабурову.

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