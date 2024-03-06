Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего футбольного вратаря XXI века

Именитый российский боец смешанных единоборств (ММА), экс-чемпион промоушена UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о лучшем вратаре XXI века. По мнению Хабиба, им является бывший вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс.

«Лучший вратарь XXI века? Касильяс», — сказал Нурмагомедов в интервью Нурлану Сабурову.

Касильяс выступал за «Реал» с 1998 года. С мадридским клубом пять раз становился чемпионом Испании. Трижды побеждал в Лиге чемпионов. В 2015-м Икер перешёл в «Порту», где играл до 2020 года. В Португалии дважды становился чемпионом страны. Кроме того, в составе национальной команды Испании голкипер стал чемпионом мира (2010) и двукратным чемпионом Европы (2008 и 2012).