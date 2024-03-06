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«Вообще ничего не жду, у Нганну нет шансов». Войцеховский — про бой Джошуа и Нганну

«Вообще ничего не жду, у Нганну нет шансов». Войцеховский — про бой Джошуа и Нганну
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Боксёр Василий Войцеховский поделился мнением о предстоящем боксёрском поединке между представителем Великобритании Энтони Джошуа и франко-камерунским бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну.

«Вообще ничего не жду от этого боя! Пусть победит сильнейший. И я думаю, это будет Энтони Джошуа. По моему мнению, у Нганну нет ни единого шанса!» — сказал Войцеховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, Джошуа и Нганну сразятся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в ночь с 8 на 9 марта мск в рамках большого боксёрского вечера. Их поединок будет главным событием спортивного мероприятия. Начало боксёрского вечера запланировано на 18:00 по московскому времени.

Проморолик к бою Джошуа — Нганну:

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