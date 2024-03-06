Пресс-конференция Джошуа — Нганну: бывшие чемпионы включат трэш-ток и дадут огня. LIVE

А Магомед Курбанов заявит о себе.

8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт крупный боксёрский вечер. В главном событии турнира сойдутся бывший чемпион мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа и экс-звезда UFC Фрэнсис Нганну, который проводит лишь второй поединок в профессиональной боксёрской карьере. Британец, в свою очередь, идёт на серии из трёх побед.

Также на этом турнире пройдёт ещё один бой в тяжёлом весе — Чжан Чжилэй против Джозефа Паркера. На кону будет стоять временный пояс WBO.

Кроме того, пройдут два титульных поединка. Рэй Варгас и Ник Болл сойдутся в бою за титул чемпиона WBC в полулёгком весе. А россиянин Магомед Курбанов оспорит вакантный титул WBA в первом среднем весе во встрече с Исраилом Мадримовым.

6 марта пройдёт пресс-конференция перед турниром. Участники получат возможность обратиться друг к другу и выступить перед болельщиками.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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