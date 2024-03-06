Пресс-конференция Джошуа — Нганну: бывшие чемпионы включат трэш-ток и дадут огня. LIVE

8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт крупный боксёрский вечер. В главном событии турнира сойдутся бывший чемпион мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа и экс-звезда UFC Фрэнсис Нганну, который проводит лишь второй поединок в профессиональной боксёрской карьере. Британец, в свою очередь, идёт на серии из трёх побед.
Также на этом турнире пройдёт ещё один бой в тяжёлом весе — Чжан Чжилэй против Джозефа Паркера. На кону будет стоять временный пояс WBO.
Кроме того, пройдут два титульных поединка. Рэй Варгас и Ник Болл сойдутся в бою за титул чемпиона WBC в полулёгком весе. А россиянин Магомед Курбанов оспорит вакантный титул WBA в первом среднем весе во встрече с Исраилом Мадримовым.
6 марта пройдёт пресс-конференция перед турниром. Участники получат возможность обратиться друг к другу и выступить перед болельщиками.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!
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🙈Фьюри не волнует результат боя Джошуа — Нганну
«Не знаю, чем закончится бой Нганну с Джошуа, и, честно говоря, мне всё равно. Случится то, что должно случиться. Победит тот, кто будет лучшим в этот вечер. Они гиганты-тяжеловесы, так ведь? Так что любой может выиграть. В пятницу нас ждёт блестящий вечер бокса, и я жду его с нетерпением», — сказал Фьюри в подкасте The Stomping Ground.
Где смотреть пресс-конференцию перед турниром с боем Джошуа — Нганну
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые главные события вечера.
🤨Герман Титов считает, что Джошуа должен спокойно справляться с Нганну
«Если Энтони Джошуа правильно подготовится и будет в хорошей форме, то он должен спокойно выигрывать в бою с Фрэнсисом Нганну», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Когда состоится пресс-конференция перед турниром с боем Джошуа — Нганну
Пресс-конференция перед турниром с боем Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну состоится 6 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Она стартует в 19:00.
😈 Джошуа надоели вопросы про Фьюри
«Не хотелось бы выглядеть, будто я хейтер Фьюри. Я не очень уважаю Фьюри из-за всего того, что он говорит. Да, Фьюри много говорит, поэтому я хочу, чтобы ему сломали челюсть. Не хочу говорить, у меня такое ощущение, что меня все спрашивают про бой Усика и Фьюри», — приводит слова Джошуа Boxingnews24.
Где смотреть бой Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну
В России показывать турнир с главным боем Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну не планируется. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
🧐 Нганну: я собираюсь забрать душу Джошуа
«Никогда не говори никогда. Нет ничего невозможного. Мы не знаем, насколько силён Энтони Джошуа. Хоть я и не верю, что у него есть большая сила, мы всё равно выясним это через месяц. Но я собираюсь забрать его душу», — сказал Нганну в подкасте High Performance.
Когда состоится турнир с боем Джошуа — Нганну
Боксёрский турнир Knockout Chaos состоится 8 марта на «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало боёв — в 18:00 по московскому времени.
👀 Поветкин оставил прогноз на бой между Джошуа и Нганну
«Я думаю, Джошуа должен разобраться с Нганну, я в этом уверен. Думаю, Джошуа лучше разберётся, чем разобрался в предыдущем бою Фьюри. Я видел, каким был Фьюри. Я думаю, он не готов был, 100 процентов», – сказал Александр Поветкин в интервью «Матч ТВ».
Полный кард турнира с главным боем Джошуа — Нганну
Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну;
Чжан Чжилэй — Джозеф Паркер;
Рэй Варгас — Ник Болл;
Исраил Мадримов — Магомед Курбанов;
Марк Чемберлен — Гэвин Гвинн;
Джастис Хани — Кевин Лерена;
Андрей Новицкий — Хуан Торрес.