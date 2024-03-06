Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб объяснил, почему у него никогда не было причёски с длинными волосами

Хабиб объяснил, почему у него никогда не было причёски с длинными волосами
Комментарии

Бывший чемпион промоушена UFC в лёгком дивизионе Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему всегда стрижётся коротко.

«Выбора не было. Я с этими [длинными] волосами домой бы не зашёл. Сто процентов. Не только я. Отец в зал никого не пускал. Ни одного человека», — сказал Нурмагомедов в интервью Нурлану Сабурову.

Напомним, Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах (ММА) принял участие в 29 поединках, в которых добыл 29 побед. 13 побед были одержаны в рамках лиги Даны Уайта. Последним его боем стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Противостояние прошло в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.

Материалы по теме
Деньги — проблема, сравнение с Махачевым и бокс. Откровенный Хабиб Нурмагомедов
Деньги — проблема, сравнение с Махачевым и бокс. Откровенный Хабиб Нурмагомедов
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android