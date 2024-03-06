Хабиб объяснил, почему у него никогда не было причёски с длинными волосами

Бывший чемпион промоушена UFC в лёгком дивизионе Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему всегда стрижётся коротко.

«Выбора не было. Я с этими [длинными] волосами домой бы не зашёл. Сто процентов. Не только я. Отец в зал никого не пускал. Ни одного человека», — сказал Нурмагомедов в интервью Нурлану Сабурову.

Напомним, Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах (ММА) принял участие в 29 поединках, в которых добыл 29 побед. 13 побед были одержаны в рамках лиги Даны Уайта. Последним его боем стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Противостояние прошло в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.