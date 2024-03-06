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Хабиб Нурмагомедов, интервью, бой с Конором Макгрегором, Ислам Махачев, заработки Хабиба, бой по боксу

Деньги — проблема, сравнение с Махачевым и бокс. Откровенный Хабиб Нурмагомедов
Яхья Гасанов
Хабиб Нурмагомедов
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Про «полёт Орла» после боя с Макгрегором тоже вспомнил.

Хабиб Нурмагомедов после завершения профессиональной карьеры редко выходит в медиапространство по-крупному. Но периодически он появляется и даёт большие, развёрнутые интервью, где и подробно рассказывает о текущих делах, и вспоминает о моментах из своей карьеры. Теперь в официальном сообществе Хабиба Нурмагомедова во «ВКонтакте» вышло новое интервью Орла с комиком Нурланом Сабуровым, а потом он в Ванкувере ответил на вопросы болельщиков. Собрали самое главное.

О дебюте в UFC: «Никогда не видел октагон до этого»

Это было в Нэшвилле. Первая поездка в Штаты. Я очень сильно хотел увидеть клетку, потому что никогда её не видел до этого. Подготовка была вне октагона, и во всех 16 боях, которые я провёл на постсоветском пространстве, я выступал только в ринге или на открытом ковре. Первый раз я клетку увидел в день взвешивания, мы приехали на «Бриджстоун-Арену», там половину стадиона закрывали, зрители сидят, и на другой половине была соревновательная клетка. Я так зашёл и первый раз увидел её. Не в UFC даже, а вообще мою первую клетку. Я очень сильно хотел увидеть её и почувствовать. Я ещё юношей смотрел бои UFC и просто хотел именно в клетке выступить. По-любому добавляет зрелищности, ты заходишь, вас закрывают, и вы выясняете отношения.

Каким был первый бой Хабиба в UFC
«Моего колхоза хватило, чтобы выиграть». 12 лет назад Хабиб Нурмагомедов дебютировал в UFC
«Моего колхоза хватило, чтобы выиграть». 12 лет назад Хабиб Нурмагомедов дебютировал в UFC

Воспоминания о бое с Макгрегором и событиях после него

Отпустил бы я Макгрегора, если бы не было судьи? Не отпустил бы. Это момент, когда твоё эмоциональное состояние доходит до пика, до потолка. И мы оба знали, на что идём. Это же не так, что ты кого-то встретил на улице и начал душить. Это один из лучших бойцов мира, за полгода назначен бой, мы выходим и выясняем, кто лучше. Убил бы я его? Думаю, нет. Думаю, не убил бы. Но до потери сознания — это точно. Но опять-таки сконтролировал бы я себя в этом моменте — это мы никогда не узнаем. До какого момента я бы его держал — хороший вопрос.

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор

Фото: Harry How/Getty Images

Я помню всё до момента, где качнул охранника влево и ушёл вправо. Не думал, что до этого дойдёт. Но меня же тоже провоцировали. Постоянные крики оттуда были, я понимал, что на нём всё не остановится. С Конором было общение постоянное во время боя, но и с угла его кричали. У меня в голове было, что когда всё закончится, то мы продолжим за кулисой. Однако там что-то крикнули, дальше уже всё прерывается. Почему всё раскручивалось? Потому что когда двое просто продвигают бой, чтобы в конце сказать друг другу «извини, это всё только для раскрутки», это бывает видно. У нас так не было. Сейчас я бы не выпрыгнул, наверное. Жалею ли я? Ни о чём не жалею. Жалею, что пошёл за целью и не получил, у меня же там другая цель была. Какая-то недосказанность присутствует. После этого с Конором ни разу не встречались.

Завершение карьеры и подготовка к последнему бою

С мамой ни разу не возвращались к теме карьеры. Каких-то переговоров тоже не было. Она выразила позицию, я понял, сказал, что последний бой должен сделать. Потому что сначала Тони Фергюсон был на горизонте, потом появился тот, кто убрал Тони, и все говорили, что и меня уберёт — Джастин Гэтжи. Я сказал маме, что сделаю концовочку и завершу. Заходя в октагон, я знал, что это мой последний бой. Я уже тогда скучал, выступая. На этот бой была ужасная подготовка в плане травм. Был в больнице семь дней, палец сломал. Но я говорил, что по-любому выйду на бой. Понимал, что даже если будет тяжело, то у меня есть багаж, откуда буду черпать силы. Я в UFC не показывал предельных возможностей. Когда ты попадаешь в тяжёлую ситуацию, то вытаскиваешь всё, что у тебя есть. Такого у меня не было. Поэтому, когда выходил, знал, что в запасе есть характер. Где-то смогу на опыте и навыках.

Сравнения с Исламом Махачевым от сына Хабиба

Сын стал задавать мне много вопросов, ведь когда я закончил с боями, ему было всего три года. Пару недель назад он спросил меня: «Папа, ты можешь драться, как Ислам Махачев? Я никогда не видел, как ты дерёшься». И я такой: «Ладно, это хороший вопрос». А потом сказал ему, что он был совсем ребенком, когда я дрался. Говорю, что не такой хороший, как Ислам, но тоже выступал там. Теперь сын просит показать мои бои. Не знаю, что с этим делать. Не хочу, чтобы он становился профессиональным бойцом. Но это его выбор.

Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев

Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев

Фото: Getty Images

Важные уроки жизни и воспитание отца

До седьмого класса я никогда ничего не выигрывал. Ни одной медали за первые места. У каждого есть свой подход к ученику или сыну. Ребёнок, если есть неудачный опыт, ему же это незнакомо, он ждёт, какая будет реакция близких. У нас как, проиграл — позор. У отца был очень правильный подход. Никогда не помню, чтобы он нас ругал из-за соревнований. Когда взрослым стал, приезжал где-то с боя, мы обсуждали. А когда я был молодым, он даже работу над ошибками не проводил со мной. Выступил, всё. Отец говорил: «Ты уже сам знаешь, что делал, чтобы стать лучшим. И знаешь, что делал тот, который выиграл. Значит, он был лучше. Иди работать. В случае победы тоже не было такого: «О, сынок, красавчик». В UFC тоже так не было.

Я с 16 до 21 года был тяжёлым для отца. Думаю, это проявлялось из-за плохой компании. В 16-17 лет ты обретаешь какую-то силу, навыки, у тебя нет мозгов, определённые люди вокруг. Отец говорил, что они мне не могут быть друзьями, потому что у нас разные цели. Но в тот момент ты этого не понимаешь. Была ситуация, мы где-то стоим в одном месте нехорошем. И отец звонит. А я же не знал, что он в этот момент за мной наблюдал. Я смотрю на телефон, делаю беззвучный и убираю в карман. Прихожу домой, он говорит: «Я тебе звонил». А я же не подозреваю, что он видел. Говорю: «А, звонил? У меня на беззвучном был». Он разломал телефон: «Телефон, который ты от меня не поднимаешь, тебе не нужен».

Были определённые санкции потом. Я считаю, что на тот момент всё это было правильно, меня нужно было исправлять. Со временем я понимал, что именно такой подход ко мне только подошёл бы. Я удивлялся и до сих пор удивляюсь, когда мои друзья могли пойти домой в два часа ночи. Я им говорил: «А отец что говорит вам?» — «Да нет, он спит». Я удивлялся и думал: «Вот у них отец хороший человек». Сейчас понимаю, что у них отец не хороший человек был. Он не контролировал 15-летнего сына, чтобы он домой вовремя приходил.

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Я если приходил домой после 21:00, у меня следующие две недели были санкции. Меня как наказать можно было? 17-летний Хабиб, поломал ухо, только начал заходить во взрослую жизнь. Только силовой подход, по-другому как меня удержать? Я всегда завидовал людям, которые говорили: «Меня только ремнём». Я думал: «Вот у них приятное наказание». А у меня отец был мастером спорта по трём видам. Там хочешь — борьба, хочешь — дзюдо. Хотел полетать — у меня были и полёты. Я очень благодарен отцу, что он меня удерживал направлял. Где-то бывало тяжело, но тренировки я никогда не пропускал. На протяжении всей жизни не пропустил тренировку.
После чемпионата мира в 2009 году мне подарили машину, отец забрал, говорил: «На машине буду ездить я, а ты — тренироваться».

Я полностью переписал словарь Ожегова. Это была ежедневная работа, я обязательно должен был переписать по 10 страниц. Сколько времени у меня это заняло? Ну, пару раз я переписывал книгу. Меня злило, что страницы были очень тонкими. Перевернул 30 страниц — и словно ничего не перевернул. Всё приходилось переписывать — запятые, точки. Я со многими терминами познакомился. Буду этим заниматься и с детьми — считаю, что это очень сильная вещь. Когда человек читает и пишет, он занят хорошим делом, использует время правильно.

Мне не хватает его советов. Когда я оказывался в сложных ситуациях, он всегда мне помогал. Иногда я не понимал его, потому что у нас была большая разница в возрасте. Но я всегда слушался, потому что он мой отец. Даже если мне совершенно не нравилось, что он говорил. В отношениях между ребенком и отцом нет места свободе слова.

Хабиб Нурмагомедов с отцом

Хабиб Нурмагомедов с отцом

Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Почему деньги — проблема?

Человек никогда не сможет вызвать уважение и симпатию людей тем, что живёт хорошо. Просьбы дать в долг? С этими моментами я живу каждый день, отношусь с пониманием. У каждого свой мир в голове, никого не виню в этом, но и устаю, честно говоря. Будет хоть 400 миллионов, проблемы ты не решишь, всё дело в голове. У меня была жизнь без денег и есть жизнь с деньгами. Я считаю, что без денег более счастливая жизнь. Человек всегда должен в чём-то нуждаться. Когда у человека есть возможность что-то купить — одежду, машину, квартиру, он не нуждается во Всевышнем. Он больше не обращается к нему. У него есть всё. И эти деньги отдаляют человека от Всевышнего. А для меня главное — сохранять баланс, не потерять почву под ногами. Как отец говорил: «Борзометр зашкаливает, надо его немного прикрутить». Когда у человека есть деньги и нет головы, то это очень опасный человек для близких, для родных, для друзей. Если тебе капнут на счёт $ 50 млн, то думаешь, всё будет хорошо в жизни. Нет, оттуда и начинаются все проблемы. Так что я отношусь к деньгам, как к проблеме. Да, стараюсь их заработать, но не хочу, чтобы я жил деньгами. Чем они будут в голове и в сердце, пусть лучше будут в руках. В ином случае ты начнёшь жить этими деньгами и они будут тобой управлять.

О переписке с главным героем сериала «Слово пацана»

Я посмотрел сериал «Слово пацана», и у меня вышла страница Ивана Янковского. Я зашёл, и у меня есть такая привычка, что я открываю сообщения, смотрю, может, он мне писал. Сталкивался с этим, так было с Ибрагимовичем, Рюдигером. И смотрю, он мне писал. Не два-три года назад. И мне важно, когда люди стали писать до того, как я стал знаменитым. После — это понятно, а он писал в 2016 году после боя с Майклом Джонсоном. Иван мне написал, что верит, что я стану чемпионом и так далее. И я ответил. Не думал, конечно, что он это выложит. По-моему, он маме отправил это.

Хочет ли Хабиб выступить в боксе?

Выставочный поединок по правилам бокса? Вообще не моя тема.

Чем Хабиб занимается сейчас

Чем заполнен день? Семья, дети, мама, есть брат, племянники и племянницы. Кушать, спать, тренироваться. Когда я дома, то обязательно вижусь с мамой. Бизнес-проекты ещё. У меня люди работают, но я стараюсь сам заходить, потому что сам процесс интересно вести.

Я постоянно путешествую, побывал во многих странах мира. Пытаюсь вдохновлять людей и участвую в разных мероприятиях. У меня обычная жизнь. Я не закончил с тренерской деятельностью. Хожу в зал, делюсь опытом и знаниями с братьями. Я продолжаю тренировать, но не посещаю турниры и не нахожусь в углу во время поединков. Однако учить братьев я не отказываюсь — это одна из важнейших вещей в жизни. Пока мне не исполнилось 40, у меня есть чем поделиться.

Как Хабиб хочет воспитывать своих детей

На первом месте у моего отца был личный пример. В спорте, в образовании, в религии, в воспитании. Отец был глыбой для меня, откуда я черпаю энергию, мотивацию, пример. Стараюсь давать детям то же самое. Не знаю, насколько у меня это получается, только время покажет. Самое большое вложение в наших детей — внимание и личный пример. В головах у них много вопросов, и на них надо правильно отвечать: где, что, как, для чего всё это делается. В образовании я буду требовать с детей, в спорте пока не знаю. Отец всегда говорил, на первом месте — воспитание, на втором — образование, потом только спорт.

Иногда любовь может разрушить ребенка. Если ты слишком любишь ребенка и даешь ему всё, то это может быть опасно. Вот почему нужно сохранить голод. Это очень деликатные вещи. Мы любим их, заботимся о них. Но если давать им всё, то это опасно. Они сами должны достичь этого. Им нужны система и дисциплина. Они должны заслужить всё. Если дать ему всё бесплатно, это навредит ему.

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

Фото: РИА Новости

Почему секундировать тяжелее, чем биться самому

Нервничаю, когда вывожу бойцов в качестве секунданта. Они для меня близкие люди, и я их результаты принимаю очень близко к сердцу: успехи и поражения. Когда выхожу в клетку сам, то контролирую ситуацию, а тут я только разговариваю и они дерутся. Ничего не можешь контролировать. Можешь говорить только, а это не моя тема. Я оставил спорт в октябре 2020 года и вот 2021-й и 2022-й на моей голове оставили много седых волос. Для меня это очень тяжело проходило.

Хабиб слегка прогорел на криптовалюте

Самое беспонтовое, когда лезешь в то, чего не знаешь. Криптовалюта. Это на 80-90% то же самое, что казино. Есть несколько гигантских монет, всё остальное сегодня поднимается — завтра падает. Было пару раз, что я, не зная этот момент, не изучив, поверив людям на слово, зашёл. После этого принял решение, что если я сам не контролирую и не понимаю, что происходит, то в этот бизнес заходить не буду. Это и для молодых совет. Там же люди рассказывают красиво, слушаешь, и текут слюни. Это тяжёлый момент.

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Что объединяет топовых бойцов UFC из Дагестана

Если говорить о бойцах, которые добились успеха, то мы все выросли в бедности. Всегда были голодными. Я, Ислам Махачев, Забит, Магомед Анкалаев — мы были очень бедными. Конечно, большую роль сыграла система. У нас очень хорошая система, хорошая тренерская школа. Наши тренеры — лучшие в мире. Сколько людей живет на Земле? 8 миллиардов? Лучше наших тренеров нет никого. Можете себе это представить?

Пояс старого дизайна Хабибу нравится больше

У меня два старых и два новых пояса. По дизайну больше нравится старый, потому что видел его с детства, всегда хотел его. Честно говоря, после того, как их выиграл, ни разу не видел. Они дома лежат.

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