Дана Уайт вновь выступил с критикой в адрес Фрэнсиса Нганну

Генеральный директор бойцовского промоушена UFC Дана Уайт раскритиковал бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе камерунца Фрэнсиса Нганну за то, что тот отказался от боя с Джоном Джонсом и теперь выступает в профессиональном боксе.

«Какой смысл в его поединке с Джошуа? Для меня это не имеет смысла. Энтони Джошуа на этой неделе назвал этот бой постановкой. Когда его спрашивают об этом бое, он говорит: «Я сосредоточен на бою с лучшими парнями в мире. Меня сейчас не интересуют постановочные бои». И это одна из самых больших проблем бокса на данный момент: всё дело в этих бесполезных боях, поэтому у нас в лиге такого нет.

Это не то, чем я занимаюсь. Фрэнсис не хочет рисковать, и он, очевидно, не хотел рисковать и принимать бой с Джоном Джонсом — и после того, как мы увидели, что случилось с Сирилем Ганом (Джон Джонс задушил Сириля Гана в первом раунде на турнире UFC 285. — Прим. «‎Чемпионата»‎), я не виню его. Думаю, что результат его поединка с Джонсом был бы точно таким же, и я уверен, что большинство фанатов так думают, и я уверен, что Фрэнсис тоже», — приводит слова Уайта портал Sport Bible.