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Президент UFC Дана Уайт встретился с одним из самых высоких игроков НБА

Президент UFC Дана Уайт встретился с одним из самых высоких игроков НБА
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Президент UFC Дана Уайт разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото с латвийским игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кристапсом Порзингисом. Тяжёлый форвард выступает за «Бостон Селтикс».

Фото: Из личного архива Даны Уайта

Рост Порзингиса составляет 2,18 м. Представитель Латвии является одним из самых высоких игроков, выступающих в НБА в настоящий момент. Отметим, что Уайт обучался в одном из колледжей Бостона.

Дана Уайт является одним из самых успешных промоутеров в мире смешанных единоборств. При этом, несмотря на успехи в этом качестве, президент UFC на регулярной основе подвергается критике за свои резкие высказывания. Некоторые бойцы лиги ранее высказывали мнение, что могли бы зарабатывать больше.

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