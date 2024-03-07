Исраэль Адесанья: у меня странное чувство, что в поединке Нганну-Джошуа нельзя моргать

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья высказался о предстоящем поединке Фрэнсиса Нганну и Энтони Джошуа.

«Эй-Джей умеет боксировать, он специалист в этом, но я знаю, как дерётся Фрэнсис. Нганну умеет прекрасно вести бой. В своём последнем боксёрском поединке он показал, что может победить если не лучшего, то одного из лучших боксёров этого поколения или когда-либо существовавшего. Это не моё дело — выбирать победителя. Это не мой удел. Но у меня странное чувство, что в этом поединке нельзя моргать.

Что будет в бою? Мне кажется, что от Энтони будет много активных действий. Это было заметно в его последнем поединке. Он очень сильная личность. И Фрэнсис тоже. Джуниор Фа (Новозеландский профессиональный боксёр — Прим. «Чемпионата») сказал мне, что Энтони один из лучших спортсменов, которых он когда-либо видел. Он тренировался с ним в Лондоне и давно в детстве.

Люди не понимают одной вещи — Фрэнсис очень жёсткий мужик. Вспомните, что Тайсон ударил его локтём в бою. А он даже не моргнул. Просто у Фрэнсиса сильный дух», — приводит слова Адесаньи портал Middle Easy.