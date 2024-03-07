Дрикус дю Плесси объяснил свой отказ от боя с Адесаньей на UFC 300

Действующий чемпион UFC в среднем веес Дрикус дю Плесси объяснил свой отказ от боя с бывшим обладателем титула в этой категории Исраэлем Адесаньей на турнире UFC 300.

«Учитывая всю шумиху вокруг турнира UFC 300, наш бой с Адесаньей был бы действительно грандиозным. Предложение было официальным, но люди не понимают одного – зачем мне принимать бой, проводить тренировочный лагерь травмированным, если я чемпион? Я много раз рисковал, но какой смысл мне рисковать сейчас? Теперь титул мой, и у меня есть право выбирать, когда я хочу провести свой следующий бой. Мне кажется, что Изии безосновательно считает себя чемпионом, он больше не чемпион.

Касательно нашего с ним боя, то он обязательно состоится. Давай устроим UFC Africa. Очевидно, это то, чего я хотел бы в идеальной ситуации. Поединок с Иззи на африканской земле», — приводит слова Дрикуса дю Плесси MMAJunkie.