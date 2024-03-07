Шара Буллет высказался по поводу возвращения Петра Яна

Непобеждённый боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, дал комментарий по поводу возвращения россиянина Петра Яна после поражения в поединке с Мерабом Двалишвили.

«Пётр Ян был чемпионом. А чемпиона отличает то, как он возвращается после поражения. И это время, я думаю, он использовал с пользой. У него будет соперник, с которым он сможет показать себя полностью», — сказал Магомедов в интервью телеканалу UDAR.

В ночь с 9 на 10 марта по московскому времени в Майами пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 299, в главном карде которого сразятся бывший чемпион лиги в легчайшем весовом дивизионе Пётр Ян (Россия) и Сонг Ядонг, представляющий Китай.

На счету Яна 21 бой в смешанных единоборствах, где он добыл 16 побед и потерпел пять поражений. В последнем поединке россиянин проиграл грузину Мерабу Двалишвили. Ядонг в последнем поединке победил Криса Гутьерреса.