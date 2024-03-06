Пётр Ян — Сонг Ядонг: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

В ночь с 9 на 10 марта по московскому времени в Майами пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 299, в главном карде которого сразятся бывший чемпион лиги в легчайшем весовом дивизионе Пётр Ян (Россия) и Сонг Ядонг, представляющий Китай.

Посмотреть турнир можно будет на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Кроме того, за ходом спортивного мероприятия можно будет наблюдать на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» также будет освещать бой Яна и Ядонга и основные события турнира. Предварительный кард начнётся в 2:00 мск, основной запланирован на 6:00 по московскому времени.

На счету Яна 21 бой в смешанных единоборствах, где он добыл 16 побед и потерпел пять поражений. В последнем поединке россиянин проиграл грузину Мерабу Двалишвили. Ядонг в последнем поединке победил Криса Гутьерреса.

Все поражения Петра Яна: