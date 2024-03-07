Сонг Ядонг: бой с Яном — самый важный в моей жизни

Представитель Китая Сонг Ядонг рассказал, какое значение для него имеет предстоящий поединок с россиянином Петром Яном.

«Бой с Яном – самый важный в моей жизни. Если я смогу победить, это приблизит меня на шаг к титулу.

Конечно, Ян был чемпионом, это боец топового уровня. Я действительно хотел именно этого боя. Сейчас отличный момент, у меня было больше времени на подготовку. Чувствую себя очень хорошо, я идеально готов физически и психологически», — сказал Ядонг на медиадне UFC.

Напомним, бой Сонг Ядонга и Петра Яна состоится в Майами на турнире UFC 299 в ночь с 9 на 10 марта.

На счету Яна 21 бой в смешанных единоборствах, где он добыл 16 побед и потерпел пять поражений. В последнем поединке россиянин проиграл грузину Мерабу Двалишвили. Ядонг в последнем поединке победил Криса Гутьерреса.