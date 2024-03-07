Кирилл Щекутьев назначен врио генерального секретаря EUBC

Член исполкома Федерации бокса России Кирилл Щекутьев назначен временным исполняющим обязанности генерального секретаря Европейской конфедерации бокса. Об этом сообщает пресс-служба ФБР.

Кирилл Щекутьев с 2018 по 2022 год уже работал в EUBC в качестве члена исполкома Европейской конфедерации бокса, до этого он занимал должность генерального секретаря Федерации бокса России.

«Великолепный руководитель и организатор, он с первых дней работы в EUBC заслужил огромное уважение коллег», — говорится в заявлении Федерации бокса России.

На должности генерального секретаря Европейской конфедерации бокса россиянин сменит Рию Ранмарин (Тринидад и Тобаго). Кирилл Щекутьев также входит в исполком Федерации бокса России.