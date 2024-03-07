Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кирилл Щекутьев назначен врио генерального секретаря EUBC

Кирилл Щекутьев назначен врио генерального секретаря EUBC
Комментарии

Член исполкома Федерации бокса России Кирилл Щекутьев назначен временным исполняющим обязанности генерального секретаря Европейской конфедерации бокса. Об этом сообщает пресс-служба ФБР.

Кирилл Щекутьев с 2018 по 2022 год уже работал в EUBC в качестве члена исполкома Европейской конфедерации бокса, до этого он занимал должность генерального секретаря Федерации бокса России.

«Великолепный руководитель и организатор, он с первых дней работы в EUBC заслужил огромное уважение коллег», — говорится в заявлении Федерации бокса России.

На должности генерального секретаря Европейской конфедерации бокса россиянин сменит Рию Ранмарин (Тринидад и Тобаго). Кирилл Щекутьев также входит в исполком Федерации бокса России.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android