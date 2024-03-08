Пётр Ян и Сонг Ядонг провели битву взглядов перед боем на UFC 299

В ночь с 9 на 10 марта мск в Майами пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 299, в главном карде которого сразятся бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян и Сонг Ядонг, представляющий Китай. В преддверии спортивного мероприятия состоялась битва взглядов, участие в которой приняли бойцы.

Права на видео принадлежат UFC. Видео можно посмотреть в официальном сообществе UFC во «ВКонтакте».

Напомним, в общей сложности Ян принял участие в 21 поединке в смешанных единоборствах, где добыл 16 побед и потерпел пять поражений. В последнем бою он проиграл представителю Грузии Мерабу Двалишвили. То поражение стало для россиянина третьим подряд. Ядонг в последнем поединке победил Криса Гутьерреса.