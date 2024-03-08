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Карл Фроч назвал условие для победы Нганну в бою с Джошуа

Карл Фроч назвал условие для победы Нганну в бою с Джошуа
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Многократный чемпион мира, а ныне комментатор Карл Фроч поделился мыслями о предстоящем боксёрском поединке между Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну. Он состоится в ночь на 9 марта мск в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Фрэнсису нужно подобраться к нему поближе, прижаться к нему, двигать головой, как Майк Тайсон. А когда он приблизится, нужно будет надавить, навалиться на него, ударить его по корпусу. Он должен сделать это в первых трёх раундах. Опустошить его бак. Думаю, он должен пойти ва-банк, он должен выходить на бой агрессивно. У него определённо есть шанс панчера, если он сократит разрыв и пойдёт ва-банк», — приводит слова Фроча Boxing Social со ссылкой на Grosvenor Casinos.

Проморолик к бою Джошуа — Нганну:

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