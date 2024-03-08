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Дастин Порье и Бенуа Сен-Дени успешно сделали вес

Дастин Порье и Бенуа Сен-Дени успешно сделали вес
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье и французский проспект Бенуа Сен-Дени успешно прошли процедуру официального взвешивания в преддверии поединка, который состоится на турнире UFC 299, в Майами, 10 марта.

Дастин Порье показал на весах 70,7 кг.

Бенуа Сен-Дени показал на весах 70,3 кг.

Напомним, что поединок Порье и Сен-Дени станет со-главным на турнире UFC 299. В последний раз Порье выходил в октагон на реванш против Джастина Гэтжи, который состоялся 29 июля 2023 года на турнире UFC 291. Тогда победу одержал Гэтжи, нокаутировав хай-киком своего визави.

Бенуа Сен-Дени идёт на серии из пяти досрочных побед. В последний раз он дрался на турнире UFC 295, который состоялся 11 ноября 2023 года. Его оппонентом стал американский ветеран Мэтт Фревола, которого Бенуа нокаутировал хай-киком в первом раунде.

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