«Мне захотелось проверить себя». Дастин Порье — о том, почему принял бой с Сен-Дени

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье был удивлён решением лиги организовать ему бой с французским проспектом Бенуа Сен-Дени.

«Я был ещё больше удивлён, когда руководство промоушена предложило мне бой с Бенуа. Мне казалось, что моим следующим соперником должен стать известный ветеран или бывший чемпион, бой с которым стал бы большим событием. Когда я принял этот бой, мне надо было изменить свой ментальный подход, мне следовало понять, в чём заключается моя мотивация. Просто драться, потому что у меня есть свободное время? Выходить на бои ради денег, которые у меня есть? Почему мне надо вставать утром, идти на пробежку, работать в спаррингах и заставлять себя ложиться «‎голодным» (имеется в виду быть мотивированным побеждать и драться. — Прим. «‎Чемпионата»)? Почему мне приходится это делать?

Мне пришлось задуматься об этом перед тем, как принять бой и начать тренировочный лагерь. И ответ на все эти вопросы — проверить себя. У меня за спиной 30 боёв в UFC, позвольте мне сразиться с этим молодым человеком, у которого есть огонь в глазах, он молодой лев, который финиширует людей. Позвольте нам с этим парнем выйти в октагон и посмотреть, что произойдёт. Я всё ещё могу побеждать, и во мне есть огонь. Поэтому мне захотелось проверить себя в бою с Бенуа», — приводит слова Порье портал sherdog.com.