Глеб Бакши победил Эмилиано Пучето единогласным решением судей

Российский боксёр и бронзовый призёр Олимпийских Игр 2020 года в Токио Глеб Бакши одержал победу единогласным решением судей над аргентинским боксёром Эмилиано Пучетой в рамках турнира «Бетсити. Вечер профессионального бокса» в городе Майкоп, республики Адыгея. Поединок прошёл в среднем весе и длился восемь раундов.

Напомним, что в активе Глеба Бакши теперь 4 победы, 2 из которых были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. Перед тем, как выйти на бой с Пучетой, Бакши нокаутировал в третьем раунде представителя Венесуэлы Альфонсо Бланко. Этот поединок состоялся 7 марта 2023 года.

Эмилиано Пучета имеет в своём активе на данный момент 19 побед, 8 из которых были одержаны досрочно, и 9 поражений.