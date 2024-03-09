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«Бей в колено». Пётр Ян — о самом запоминающемся совете, который ему дали тренеры

«Бей в колено». Пётр Ян — о самом запоминающемся совете, который ему дали тренеры
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе, россиянин Пётр Ян рассказал, какой самый запоминающийся совет дали ему тренеры по ходу поединка.

«Это было во время моего первого боя с Алджамейном Стерлингом. Тогда я спросил у своего тренерского угла: «‎Могу ли я пробить ему в колено?» (В тот момент Стерлинг находился на трёх точках опоры, поэтому в данной ситуации по правилам он считался бойцом, который находится в партере, а удар коленом в такой ситуации рассматривается как нелегальный. За этот удар Петру присудили поражение. — Прим. «‎Чемпионата») Мне сказали: «Да, бей в колено», — сказал Пётр в интервью журналистке Нине-Марии Даниэль.

Напомним, 10 марта Пётр Ян проведёт свой следующий поединок с китайским топовым бойцом Сонг Ядонгом.

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