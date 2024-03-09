«Вы не можете прийти в бокс и конкурировать с топами». Бадаев — про поражение Нганну

Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев высказался о поражении нокаутом Фрэнсиса Нганну в бою с Энтони Джошуа.

«Произошло то, что и должно было произойти. Не пойму, почему Фьюри так возился с Нганну, почему провёл такой тяжёлый бой, почему не было такого же сценария, как и в прошедшем поединке. А тут наступил момент истины. Вы не можете прийти в бокс и конкурировать с топовыми боксёрами. Это исключено, так не бывает. Результат этого боя наталкивает на мысль, что Тайсон просто позволил Нганну быть таким конкурентным. Других объяснений у меня нет. Я не верю, что Нганну мог боксировать на таком уровне, если бы Фьюри ему это не позволял. А сегодня мы увидели, что бывает с теми, кто пришёл в бокс и хочет конкурировать с оппонентами высочайшего уровня», — сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.