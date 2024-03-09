Василевский рассказал, может ли поражение нокаутом повлиять на Нганну

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился мнением насчёт того, какое влияние может оказать поражение нокаутом на бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну.

«Повлиял ли нокаут на Нганну, зависит от психологи. От того, будет ли человек опасаться после этого, бояться, ожидать падения. А если восстановится, сделает всякие процедуры, и если в следующем поединке у него в голове не будет сидеть страх снова оказаться в ауте, то это никак не повлияет. Люди падают помногу раз и наглухо. Много есть примеров, кто после этого дерётся много лет, тем более в боксе. Не думаю, что нокаут повлияет особо на его «держак»», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.