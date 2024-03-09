«За деньгами побежал и чуть не встрял». Фахретдинов высказался о результате последнего боя

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов прокомментировал результат своего поединка с бразильцем Элизеу Залески дос Сантосом, который состоялся в ноябре на турнире UFC Fight Night 231.

Напомним, противостояние завершилось вничью по итогам трёх раундов, до этого Фахретдинов шёл на серии из трёх побед.

«Ничья с Залески дос Сантосом? Где-то согласен с решением судей, где-то нет. Сам виноват, как говорится. За деньгами побежал и чуть не встрял. Хорошо ещё, что так закончилось. После удара в печень в себя прийти тоже надо постараться, на самом деле. Поэтому, с одной стороны, не рад, с другой стороны, хорошо, что так вышло», — сказал Фахретдинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максуту Жафярову.