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Начался бой Петра Яна против Сонг Ядонга на UFC 299

Начался бой Петра Яна против Сонг Ядонга на UFC 299
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С 9 на 10 марта в Майами (США) на «Касейя Центр» проходит турнир UFC 299. В одном из боёв порадует россиян своим возвращением бывший чемпион Пётр Ян, который подерётся с китайским бойцом Сонг Ядонгом. На момент написания новости поединок начался.

Поединок Пётр Ян – Сонг Ядонг можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Матч!».

Напомним, поединок Яна и Ядонга открыл главный кард турнира UFC 299. Последний раз Пётр Ян выходил в октагон на турнире UFC Fight Night 221. Его оппонентом был представитель Грузии Мераб Двалишвили. В том поединке Пётр потерпел поражение единогласным решением судей.

Что касается Сонг Ядонга, то он, в свою очередь, в последнем поединке, который стал главным событием турнира UFC Fight Night 233, одержал победу над Крисом Гутьерресом.

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