Петра Яна встретили овацией на арене в Майами, Сонг Ядонг был освистан

В ночь с 9 на 10 марта в Майами (США) проходит большой турнир по смешанным единоборствам UFC 299. Главный кард турнира открыл поединок с участием российского экс-чемпиона UFC Петра Яна. Его соперником является китайский боец Сонг Ядонг.

Появление на арене Петра Яна, который вышел на бой с российским флагом на плечах, зрители встретили овацией. При этом спортсмен из Китая был ими освистан.

Поединок с Сонгом станет первым для Петра Яна после трёх поражений подряд и может дать ему шанс на возвращение в титульную гонку.