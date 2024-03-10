Петра Яна встретили овацией на арене в Майами, Сонг Ядонг был освистан
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В ночь с 9 на 10 марта в Майами (США) проходит большой турнир по смешанным единоборствам UFC 299. Главный кард турнира открыл поединок с участием российского экс-чемпиона UFC Петра Яна. Его соперником является китайский боец Сонг Ядонг.
UFC 2024. UFC 299, Майами, США
Пётр Ян (W) - Сонг Ядонг
10 марта 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Пётр Ян
Окончено
UD
Сонг Ядонг
Появление на арене Петра Яна, который вышел на бой с российским флагом на плечах, зрители встретили овацией. При этом спортсмен из Китая был ими освистан.
Поединок с Сонгом станет первым для Петра Яна после трёх поражений подряд и может дать ему шанс на возвращение в титульную гонку.
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