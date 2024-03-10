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Умар Нурмагомедов заявил о готовности сразиться с Петром Яном

Умар Нурмагомедов заявил о готовности сразиться с Петром Яном
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Непобеждённый российский проспект легчайшего веса (до 61 кг) UFC Умар Нурмагомедов прокомментировал победу соотечественника Петра Яна в поединке с китайцем Сонг Ядонгом, состоявшемся сегодня, 10 марта, на турнире UFC 299 во Флориде (США).

«Мои поздравления, Пётр, хорошая, трудовая победа. 3 августа я против Петра или я против Кори», — написал Нурмагомедов в соцсети X (ранее Twitter).

Умару Нурмагомедову 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. Всего на счету бойца в престижнейшей лиге мира пять побед и ни одного поражения.

Для 31-летнего Яна победа на UFC 299 стала первой после серии из трёх поражений, россиянин не выигрывал с осени 2021 года.

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