Возвращение на победную тропу. Пётр Ян взял верх в сложнейшем бою!

Поклонники ММА соскучились по Петру Яну. После поражения от Мераба Двалишвили россиянин больше года не выходил в октагон, приводя в порядок здоровье и психологически отдыхая от единоборств. Но теперь пришло время вернуться, ведь, несмотря на неудачную серию и длительный простой, Пётр всё равно оставался в топ-5 рейтинга легчайшего дивизиона UFC, что говорило о серьёзном доверии руководства промоушена. Оставалось только победить Сонг Ядонга.

Китайский боец перед поединком казался опасной проверкой для российского спортсмена, но точно не выглядел непреодолимым препятствием. Хотя Ядонг мог похвастаться достойными результатами и солидной ударной техникой, стилистически он вполне подходил Яну. Тем не менее Пётр старался заранее не заглядывать за спину сопернику. Ведь наш соотечественник имеет печальный опыт как технических поражений в почти выигранных боях, так и странных судейских решений.

Сегодня Ян выходил к октагону с напряжённым выражением лица, на его плечах был российский флаг. На старте боя парни никуда не торопились, аккуратно пробивая одиночные удары. Россиянин поначалу казался несколько скованным и двигался не так много, как все привыкли. Ядонг бил точнее, периодически проходя сквозь защиту Петра. А на четвёртой минуте китаец ещё и дважды перевёл нашего бойца, цепко забрав спину, но никаких дивидендов не извлёк. Впрочем, у Ядонга и так всё было хорошо — первый раунд он забрал.

И второй раунд Сонг начал удачно, неплохо попав по россиянину. Пётр оставался чуть скованным и не был похож на самого себя даже в разменах. Ближе к середине раунда Ян наконец-то начал попадать, но тут невовремя пришлись проблемы с перчаткой. Однако наш боец всё равно уже проснулся — его акцентированные удары долетали до цели всё чаще и чаще. А вот скорость китайца стала падать, и второй раунд он завершил на спине, принимая удары и получив рассечение.

Заключительный раунд Пётр начал смело, выбрасывая атаки руками и ногами. Ядонг тоже не отсиживался в обороне, причём работал очень дисциплинированно. Руки россиянина были быстрее, Сонг делал ставку на акцентированные удары — по статистике всё было очень близко. В концовке Ян провёл важнейший тейкдаун, снова оказавшись сверху. Ядонг отчаянно отмахивался локтями, но пропускал снова, а рассечения у него были уже над обоими глазами. Так поединок и закончился.

Казалось, что Пётр уверенно забрал как минимум два раунда из трёх, но было тревожно — судьи нередко лишали россиянина побед. Однако на этот раз обошлось без сюрпризов. Пётр Ян побеждает, прерывая неудачную полосу!