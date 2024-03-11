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Пётр Ян: мой сын сказал мне: «Папа, ты должен ещё раз выиграть титул»

Пётр Ян: мой сын сказал мне: «Папа, ты должен ещё раз выиграть титул»
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Экс-чемпион UFC, российский боец ММА Пётр Ян дал комментарий по поводу своих поражений в поединках с Алджамейном Стерлингом и Шоном О'Мэлли.

«Вы видели мои бои с Алджамейном Стерлингом и Шоном О'Мэлли? Это чушь собачья. Они хотели психологически сломить меня. Мой сын сказал мне: «Чё за фигня?». А мой второй сын сказал мне дома: «Папа, ты должен ещё раз выиграть титул»», – сказал Ян в интервью UFC.

Напомним, ночью 10 марта по московскому времени в Майами прошёл большой турнир по смешанным единоборствам UFC 299, в рамках которого состоялся бой между Яном и представителем Китая Сонг Ядонгом. Поединок продлился все три раунда. Единогласным решением судей победителем был признан российский боец.

Напомним, Ян пропустил год из-за травмы. Этот бой стал для него первым после возвращения. До этого поединка он шёл на серии из трёх проигранных боёв. Теперь в его в профессиональной карьере 17 побед и пять поражений.

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