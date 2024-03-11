В команде Царукяна отреагировали на возможный бой Махачева и Порье

Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца лёгкого веса (до 70 кг) UFC Армана Царукяна, высказался о возможности организации титульного поединка между Исламом Махачевым и Дастином Порье.

Напомним, ранее Порье, одержавший досрочную победу над французом Бенуа Сен-Дени на турнире UFC 299, заявил о желании сразиться с Махачевым летом, на что команда последнего отреагировала положительно.

«Всё зависит от того, на какую дату поставят защиту титула у Ислама. Разговоры о том, что следующим соперником Ислама может стать Дастин Порье, исходят только от команды Махачева. Особо больше я не слышал, чтобы кто-то продвигал эту идею. У Армана впереди важный бой с Оливейрой, его нужно выигрывать и тем самым застолбить место главного претендента», – цитирует Абдрахманова ТАСС.