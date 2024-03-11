Тренер: Канело подерётся с Бенавидесом, если деньги будут правильными

Известный американский тренер, а в прошлом чемпион мира Роберт Гарсия прокомментировал срыв поединка за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) между Саулем Альваресом и Дэвидом Бенавидесом. Напомним, ранее стало известно, что Альварес отказался от боя за $ 55 млн.

«Я всегда говорил, что Канело — лучший бизнесмен в боксе. Возможно, нас расстраивает тот факт, что мы не увидели желаемого боя, но я всё равно уважаю Канело, потому что он очень умён как бизнесмен.

Канело подерётся с Бенавидесом, если деньги будут правильными. Не похоже, что у PBC есть сумма на то, чтобы организовать поединок между Альваресом и Бенавидесом. Этому бою нужен другой промоутер», — сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу 210BoxingTv.